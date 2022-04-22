حياة كريمة.. الكشف على 876 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقنا

صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية رفاعة التابعة لمركز قوص، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت 6 تخصصات طبية مختلفة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 876 حالة بواقع " 238 حالة أمراض باطنة، 227 حالة جراحة عظام، 217 حالة طب أطفال، 80 حالة جراحة عامة، 79 حالة أمراض نساء وتوليد، 35 حالة تنظيم أسرة "

وأضاف الداودي، بأن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد 83 حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 116 مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة.

وقال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، إن المديرية تنظم قافلة طبية أسبوعياً فى إحدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر احتياجاً منها، مؤكداً علي اهتمام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بتنظيم مثل تلك القوافل وتكليفاته المستمرة بمتابعة سير العمل وتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للقيام بعملها على أكمل وجه، وإعداد تقرير دورى لما تسفر عنه من نتائج من توفير خدمة طبية وعلاجية مجانية للمواطنين خاصة الاولي بالرعاية منهم.

