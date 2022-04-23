محافظ القاهرة يشهد الاحتفال بعيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

كتب سيد الخلفاوى

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الاحتفال الذى ترأسه البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمناسبة عيد القيامة بحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة .

وهنأ محافظ القاهرة الأخوة المسيحيين بالعيد مؤكدًا أن مصر ستظل تمثل دومًا بمسلميها ومسيحييها رمزًا للنسيج الواحد المترابط .

ويحتفل آلاف الأقباط الأرثوذكس الأن بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعيد القيامة المجيد، حيث يترأس الصلوات قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. وأعلنت الكنيسة عن عدد من الإجراءات الاحترازية الخاصة بالاحتفال مساء اليوم، جاءت كالآتى: 1- منع حضور أي شخص يعانى من أى أعراض مرضية. 2- الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم خلع الكمامة نهائيا طوال فترة التواجد بالكاتدرائية. 3- عدم السماح بالسلام باليد أو التقبيل نهائيا أثناء التواجد بالكنيسة أو داخل نطاق الكاتدرائية. 4- ضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة للجلوس الموضحة بالكاتدرائية. 5- الحفاظ على المسافات الآمنة للتباعد الاجتماعى. 6- ضرورة إحضار اللفافة "الإيشارب" الخاص للاستخدام أثناء التناول.



احتفال بعيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية



احتفال بعيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية



احتفال بعيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية



احتفال بعيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية



احتفال بعيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية



احتفال بعيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية



احتفال بعيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية



احتفال بعيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية