محافظ الغربية يناقش آخر الاستعدادات خلال فترة الأعياد

الغربية عادل ضرة

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعاً لرؤساء المراكز والمدن واﻷحياء، لمناقشة موقف منظومة المتغيرات المكانية وإصدار التراخيص الجديدة، وموقف منظومة جمع ونقل المخلفات، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام و نجوى العشيري السكرتير المساعد.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ موقف صيانة معدات النظافة، حيث استعرض كل رئيس حي ومدينة موقف الأعطال ما بين جسيمة ومتوسطة وبسيطة، حيث وجه المحافظ بسرعة نهو كافة الأعطال الخفيفة والمتوسطة، كما وجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات بشكل دوري ومستمر على مدار اليوم خلال فترة عيد الفطر وعيد القيامة مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير لكافة المساجد بالتنسيق مع الطب البيطري ومديرية الأوقاف.

وأشار المحافظ أنه تم دعم حي أول وثان المحلة بـ50 صندوق نظافة، موجها كافة المدن بصيانة الصناديق قبيل عيد الفطر المبارك، كما وجه رؤساء المدن بتكثيف أعمال رفع الإشغالات وخاصة في أماكن التجمعات والمدارس والمستشفيات.

واختتم الاجتماع بالتوجيه بتكثيف حملات الرصد والمتابعة خلال فترة إجازة الأعياد للتصدي بكل حسم وحزم لمخالفات البناء ومواجهة أي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يذكر أن المحافظ قد أعلن في وقت سابق رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والإسعاف وشركات المرافق (مياه الشرب والصرف الصحي ، الاتصالات، الغاز، الكهرباء ) طوال فترة العيد ولحين انتهائها، وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية والمرتبطة بالغرفة الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة.