اليوم السابع
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محافظ الجيزة يرفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم

السبت، 23 أبريل 2022 12:34 م
محافظ الجيزة يرفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم الاستعداد لاستقبال أعياد القيامة المجيد وشم النسيم
كتب ــ سيد الخلفاوى

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أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة من أحياء ومراكز ومدن ومياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية والمستشفيات العامة والمركزية، ومرفق الاسعاف، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال أعياد القيامة المجيد، وشم النسيم .
 
وكلف المحافظ بالتأكيد علي تواجد رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية، وجميع الأطباء ومضاعفة أعدادهم في أقسام الطوارئ، والتأكد من توفير جميع الأمصال واللقاحات بالمستشفيات خلال فترة الأعياد.
 
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس وعدم السماح بوجود الإشغالات وصيانة أعمدة الإنارة وورفع كفاءة المتنزهات، وتشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة ونظافة الشوارع والميادين أولا بأول .
 
وشدد محافظ الجيزة على تكثيف الحملات، لمنع مخالفات البناء والتعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة خلال الإجازة، والتعامل مع المخالفات بكل حزم، والتصدي لكافة أنواع الإشغالات بالشوارع والميادين، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة ، وغرف فرعية بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء، لتلقي أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها. 
 
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عيد القيامة

شم النسيم

الجيزة

النظافة

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