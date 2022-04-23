محافظ الجيزة يحضر قداس عيد القيامة المجيد بالكنيسة الإنجيلية.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مساء اليوم السبت، مقر الكنيسة الإنجيلية فى شارع المحطة، بمدينة الجيزة، وكان فى استقباله الدكتور القس بشير أنور نودى راعى الكنيسة الإنجيلية بالجيزة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد .

وقد شهد محافظ الجيزة قداس عيد القيامه المجيد بمقر الكنيسة مقدما التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بهذه المناسبة مؤكداً على العلاقة التي تربط المصريين، مسلمين وأقباط، والتي تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء التي يَشتدُّ بهما الوطن في مواجهة الصعاب والتحديات في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيًا المولى عز وجل أن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا؛ كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.

ومن جانبه عبر الدكتور القس بشير أنور نودى عن سعادته لحرص المحافظ اللواء أحمد راشد وقيادات المحافظة التنفيذية والشعبية الحضور ومشاركتهم الإحتفال بعيد القيامة المجيد كما أثنى على المجهودات المبذولة للنهوض بمختلف المجالات بالمحافظة مؤكدا أن الوحدة الوطنية وروح المحبة والتعاون والترابط التي تجمع أبناء الوطن ستظل الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات لتظل مصر واحة للأمن والأمان.

رافق المحافظ خلال زيارته إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وتيسير عبدالفتاح رئيس مدينة الجيزة ومديرى المديريات وعدد من أعضاء مجلس النواب بالجيزة ورئيس جهاز التفتيش و رئيس هيئة النظافة.