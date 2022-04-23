اليوم السابع
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محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شوارع السد العالى وشارل دى جول وجامعة الدول.. صور

السبت، 23 أبريل 2022 11:28 ص
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شوارع السد العالى وشارل دى جول وجامعة الدول.. صور محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شوارع السد العالى وشارل دي جول وجامعة الدول العربية
كتب سيد الخلفاوى

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حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي تفقد أعمال التطوير الجارية بعدداً من الشوارع نطاق أحياء العجوزة والدقي وجنوب الجيزة للوقوف علي نسب تنفيذ الاعمال .
 
وتفقد المحافظ أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة شارع وميدان السد العالي بحي الدقي وقد وجه المحافظ بعدم استلام الاعمال قبل الانتهاء من كافه الملاحظات الخاصه بالارصفه وطبقه الرصف التي تم رصدها و التأكيد علي الشركه المنفذة بالالتزام بكافه المواصفات المحددة .
 
كما وجه المحافظ برفع كفاءة عدد من متفرعات الشوارع بنطاق حي الدقي وعلي رأسها شوارع بولس حنا والدكتور عبد الله الكاتب .
 
وكلف المحافظ بالتنسيق مع اصحاب الاراضي الفضاء الواقعه بمسار الشوارع الجاري تطويرها بتسويرها ورفع كفاءة محيطها لكي تتماشي مع أعمال التطوير الجاريه .
 
وتفقد المحافظ أعمال رصف احدي قطاعات شارع جامعه الدول العربية مؤكداً علي ضرورة تنفيذ الاعمال علي أكمل وجه نظرا لما يشهد الطريق من وجود العديد من المشروعات الحضارية الجاري ننفيذها التي قاربت علي الانتهاء وتضم مشروع مترو الانفاق ومطلع ومنزل محور الفريق كمال عامر.
 
وقد وجه المحافظ خلال الجوله برفع كفاءة النظافة وتكثيف ورديات العمل الي جانب توجيه حي العجوزة وجهاز السرفيس بنقل احدي مواقف سيارات السرفيس من نهر الطريق بتقاطع شارع جامعه الدول العربية مع شارع السودان وتوفير مكان بديل لها .
 
وعاين محافظ الجيزة اعمال التطوير الجارية بشوارع النيل ومراد والتحرير وشارل دي جول .
 
مشدداً على رئيس حي الدقي بسرعه الانتهاء من كافه اعمال تحويلات المرافق الجاري تنفيذها بشارع شارل دي حول لاستكمال مخطط تطوير ورفع كفاءة الطريق من طبقه الرصف وأرصفه المشاه .
 
ووجه المحافظ رؤساء أحياء العجوزة والدقي برفع كفاءة النظافه والانارة ورفع الاشغالات من محيط الكنائس وذلك في اطار الاحتفالات بعيد القيامة المجيد .
 
رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة .
 
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الجيزة

عيد القيامة

الدقي

نظافة الشوارع

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