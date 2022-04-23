محافظة كفر الشيخ تعلن درجة الاستعداد لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت محافظة كفر الشيخ، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى جميع المراكز و المدن ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها بمختلف قطاعات المحافظة لاستقبال عيد القيامة المجيد، وشم النسيم،بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى المحافظة، وذلك من خلال انعقاد غرف العمليات الرئيسية بالمحافظ والفرعية بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية مرتبطة بالغرفة الرئيسية بالمحافظة على مدار ٢٤ ساعة وربطها بغرفة قطاع الأزمات بمجلس الوزراء وغرفة وزارة التنمية المحلية.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية ومرفق الإسعاف وتواجد جميع الخدمات الطبية وأطقم التمريض والأطباء لضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بطاقتها الكاملة خلال فترة الأعياد.

كما وجه المحافظ بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز البلدية للتأكد من استقرار الحالة التموينية وتوافر كافة المستلزمات للمواطنين بالأسعار المناسبة والمطابقة للمواصفات، مع التأكيد على توفير المقررات البترولية ومتابعة مستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات، مع متابعة مواقف السيارات للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة خلال فترة الأعياد.

كما أكد المحافظ على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمحلات التجارية خلال فترة الأعياد.

كما وجه المحافظ، جميع رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات الرصد والمتابعة خلال فترة إجازة الأعياد للتصدى بكل حسم وحزم لمخالفات البناء ومواجهة أي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.