اليوم السابع
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السبت، 23 أبريل 2022 08:32 م
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ماذا يحدث لسكر الدم عند تناول الشاي؟

السبت، 23 أبريل 2022 08:00 م
ماذا يحدث لسكر الدم عند تناول الشاي؟ تناول الشاى
كتبت ميرفت رشاد

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من المعروف أنه عندما تبحث عن مشروب صحي شامل ، فإن الشاي هو أحد أفضل الخيارات التي يمكنك القيام بها، هناك العديد من الفوائد الصحية المرتبطة بشرب الشاي ، بما في ذلك خفض نسبة السكر في الدم ،لكن هذا لا يعني أن كل أنواع الشاي لها تأثير إيجابي على نسبة السكر في الدم ، لأن ذلك يعتمد على طريقة تناول الشاي الذي تشربه، من المؤكد أن الشاي الحلو المليء بالسكر يرفع نسبة السكر في الدم ، في حين أن أنواع الشاي الأخرى ، بدون سكر مضاف ، يمكن أن تساعد في خفضه، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

الشاي الأسود يمكن أن يساعد في مستويات الجلوكوز:
 

في حين أن الشاي الحلو ليس مثاليًا للحفاظ على مستويات السكر في الدم منخفضة ، فإن هذا لا يعني أنه يجب عليك استبعاد الشاي من نظامك الغذائي بدلاً من ذلك ، اختر الشاي الأسود ، تشير دراسة من جامعة ماهيدول في تايلاند إلى أن الشاي الأسود عامل واعد مضاد لمرض السكري للتحكم في نسبة السكر في الدم ، مما يعني أنه يساعد على خفض نسبة السكر في الدم.

الكافيين يمكن أن يرفع نسبة السكر في الدم:
 

من إيجابيات شرب الشاي أنه يحتوي على مادة الكافيين ، مما يعني أن كوب الشاي في الصباح يمكن أن يجعلك تشعر بالنشاط والحيوية طوال اليوم ، ولكن وفقًا لأخصائية التغذية جوستين تشان ،الكافيين في حد ذاته يمكن أن يرفع نسبة السكر في الدم بسبب تأثيره المحفز.

 

الشاي الحامض مفيد لسكر الدم:
 

شاي الكركديه المصنوع من نبات الكركديه ثبت أنه لديه القدرة على المساعدة في خفض نسبة السكر في الدم، لا يعتبر شاي الكركديه مفيدًا لخفض نسبة السكر في الدم فحسب ، بل أظهرت دراسة من جامعة أريزونا أيضًا أن الاستهلاك اليومي لشاي الكركديه مرتبط أيضًا بخفض ضغط الدم ، حيث أن غالبية الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 يعانون أيضًا من ارتفاع ضغط الدم .

 

يحتوي الشاي الأخضر على EGCG:
 

تم ربط المشروبات المخمرة بالمساعدة في علاج الصداع وتعزيز فقدان الوزن وتحسين اليقظة العقلية ، ولكنها مفيدة أيضًا لأي شخص يحاول خفض نسبة السكر في الدم، الشاي الأخضر يحتوي على مركبات البوليفينول المفيدة ، وقد ثبت أن EGCG يساعد فى تنظيم نسبة السكر في الدم.

 

 

 

 


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