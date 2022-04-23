اليوم السابع
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لحظات سقوط سيارة فى مياه قناة السويس ببورسعيد وانتشالها.. صور

السبت، 23 أبريل 2022 12:11 م
لحظات سقوط سيارة فى مياه قناة السويس ببورسعيد وانتشالها.. صور بعد خروج السيارة من المياه
بورسعيد - محمد عزام

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أكد شهود عيان فى واقعة مصرع شخص بسبب سقوط سيارة فى المجرى الملاحى لقناة السويس، أن السيارة توجهت إلى مرسى المعديات من جهة بورسعيد وسقطت فى المياه.

وأوضح شهود العيان لـ"اليوم السابع"، أنه قد حاول عدد من الشباب إنقاذ الشخص الذى يستقل السيارة رقم "ط. ب. ع 3156" فور سقوطها بمياه المجرى الملاحى لقناة السويس، إلا أنهم لم يستطيعوا. 

ولقى شخص مصرعه، صباح اليوم السبت، إثر سقوط سيارة فى المجرى الملاحى لقناة السويس، وتلقى الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، إشارة من مستشفى المبره بوصول يسرى على أحمد 52 سنه، جثة هامدة

تم وضع الجثه بالمشرحة تحت تصرف النيابه وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

يذكر أن المعدية هى وسيلة المواصلات بين ضفتى القناة من مدينة بورسعيد إلى مدينة بورفؤاد

 

السيارة بعد انتشالها
السيارة بعد انتشالها

 

بعد انتشال السيارة
بعد انتشال السيارة

 

بعد خروج السيارة من المياه
بعد خروج السيارة من المياه

 

رقم السيارة
رقم السيارة

 


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