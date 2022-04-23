كبسولة × القانون.. "لو شهدت على شخص شهادة زور هاتتحبس"

كتب إيهاب المهندس

في بعض الأحيان قد يوجه رئيس محكمة الموضوع تهمة الشهادة الزور لشاهد عند تناقض أقواله أمامها عن أقوله في التحقيقات، ما يجعل هذا الشخص يواجه عقوبة الحبس.

فالشهادة الزور جريمة معاقب عليها بالحبس طبقا لنصوص المواد 294 من قانون العقوبات، ويعاقب شاهد الزور بالسجن المشدد أو السجن إذا حكم على من شهد عليه بالسجن طبقا لنص المادة 295 من قانون العقوبات، وطبقا لهذه المادة إذا حكم على المتهم بالإعدام بسبب هذه الشهادة يحكم على شاهد الزور بالإعدام.

ونصت 296 "1": كل من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

كما نصت المادة 297: كل من شهد زورًا فى دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة ل تزيد على سنتين.