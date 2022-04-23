فطارك صحى فى رمضان.. شوربة كريمة بالمشروم

نهير عبد النبى

فى شهر رمضان نحتار دائما فى اعدادا الوجبات اليومية وخصوصا على الفطار فالتنوع مطلوب وفى نفس الوقت نبحث دائما على تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية، ويقدم اليوم السابع وجبة غذائية متكاملة فى فطار رمضان وهى شوربة الكريمة بالمشروم.

وحسب ما ذكره موقع healthline فأن المشروم واحد من الأكلات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض ، حيث يحتوى المشروم على مواد مضادة للأكسدة تعمل على حماية الجسم من إتلاف الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب حالات مثل أمراض القلب والسرطان، كما أنها تحميك من التلف الناتج عن الشيخوخة وتعزز جهاز المناعة لديك.

كما يحتوى على البيتا جلوكان هو شكل من أشكال الألياف الغذائية القابلة للذوبان والتي تم ربطها بقوة بتحسين الكوليسترول وتعزيز صحة القلب، و يمكن أن يساعد أيضًا جسمك على تنظيم نسبة السكر في الدم ، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

يحتوى المشروم ايضا على فيتامينات ب و الريبوفلافين والنياسين وحمض البانتوثنيك، و يساعد هذا المزيج في حماية صحة القلب الريبوفلافين مفيد لخلايا الدم الحمراء النياسين مفيد للجهاز الهضمي وللحفاظ على صحة الجلد. حمض البانتوثينيك مفيد للجهاز العصبي ويساعد الجسم على إنتاج الهرمونات التي يحتاجها.

كما يساعد النحاس الموجود فى المشروم على تكوين خلايا الدم الحمراء ، والتي تستخدم لتوصيل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، المعدن مهم أيضًا لعمليات أخرى في الجسم ، مثل الحفاظ على صحة العظام والأعصاب حتى بعد طهيه ، يمكن أن يوفر كوب واحد من الفطر حوالي ثلث الكمية اليومية الموصى بها من النحاس.