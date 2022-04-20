فطارك صحى فى رمضان.. استمتع بفوائد الكرنب المحشى والسلطة

كتبت أمل علام

محشى الكرنب من الأطعمة المصرية التى يعشقها المصريون، وهو الطبق الذى اشتهر به المصريون على مستوى العالم ليس لمذاقه فقط لكن لفوائده الكبيرة.



محشى الكرنب

ووفقا لما ذكره موقع Medical News Today يعتبر الكرنب جزءا من عائلة الخضروات الصليبية، وتشتهر الخضروات الصليبية مثل الكرنب واللفت والبروكلي باحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة.

وأضاف الموقع إذا كنت تحاول تحسين نظامك الغذائي في رمضان، فيمكنك تناول محشى الكرنب للحصول على فوائده الصحية خلال الصيام، قد يساعد الكرنب في الحماية من الإشعاع والوقاية من السرطان، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

حقائق سريعة عن الكرنب..



فوايد محشى الكرنب

يحمى من السرطان..

الكرنب نبات من الفصيلة الصليبية، قد تحمي مادة كيميائية في الملفوف من الآثار السلبية للإشعاع، وقد يساعد السلفورافان الموجود في الكرنب في الحماية من السرطان، ويحتوى نصف كوب من الملفوف المطبوخ على 81.5 ميكروجرام من فيتامين ك.

وأشارت العديد من الدراسات إلى أن زيادة استهلاك الأطعمة النباتية مثل الكرنب يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري والسمنة وأمراض القلب والوفيات بشكل عام، يمكن أن يساعد أيضًا في تعزيز بشرة صحية وزيادة الطاقة، وخفض الوزن بشكل عام.



سلطة الكلوسلو

مفيد لصحة القلب..

ثبت أن الأنثوسيانين القوي الموجود في الكرنب الأحمر والذي يساعد في الحماية من السرطان يثبط الالتهاب الذى قد يؤدى إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، كما ربط تقرير حديث فى المجلة الأمريكية للتغذية السريرية تناول الأطعمة الغنية بالفلافونويد بانخفاض خطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية، وذكر أنه حتى الكميات الصغيرة من الأطعمة الغنية بالفلافونويد قد تكون مفيدة، قد يقلل محتوى البوليفينول المرتفع فى الكرنب أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق منع تراكم الصفائح الدموية وخفض ضغط الدم .



سلطة الكرنب

تعزيز المناعة والهضم..

طريقة شائعة لاستهلاك الكرنب على شكل مخلل، والذى يمتلأ بالبروبيوتيك، واحدة من أفضل الأشياء التي يمكنك تناولها لجهاز المناعة والجهاز الهضمي، تولد الميكروبات الصحية بيئة حمضية للحفاظ على النكهة وتطويرها، تساعد الإنزيمات التي يتم إنتاجها في عملية التخليل على تسهيل امتصاص الفيتامينات والمعادن.

يساعد محتوى الألياف والماء في الكرنب أيضًا على منع الإمساك والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

وأظهرت الدراسات الحديثة أن الألياف الغذائية قد تلعب دورًا في تنظيم الجهاز المناعي والالتهابات، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بالالتهابات مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان والسمنة.

يحتوي الملفوف على مضادات الأكسدة الكولين والبيتا كاروتين واللوتين والزياكسانثين بالإضافة إلى مركبات الفلافونويد الكايمبفيرول والكيرسيتين والأبيجينين، بالإضافة الى صنع المحشى، يمكن اضافة الكرنب المبشور إلى أي سلطة أو سلطة كول سلو طازجة، اختار الكرنب ثقيل الحجم بالنسبة لحجمه، تأكد من أن الأوراق مشدودة وثابتة حيث تشير الأوراق السائبة إلى أن الملفوف قديم، احفظ الملفوف في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين.

وقال الموقع، يمكن أن يؤكل الملفوف نيئًا أو مطهوًا على البخار أو مسلوقًا أو محمصًا أو سوتيه أو محشوًا، تتطور الرائحة الكبريتية المصاحبة غالبًا للملفوف فقط عندما يتم طهي الملفوف أكثر من اللازم، كلما طالت مدة طهي الملفوف، أصبحت الرائحة أقوى.

نصائح سريعة لتناول المزيد من الكرنب:

أضف لـ الكرنب المفروم زيت الزيتون والفلفل الأسود والثوم المفروم

أضف الملفوف المبشور إلى سلطة خضراء طازجة،

إضافة الكرنب المفروم إلى أى حساء أو يخنة قرب نهاية الطهي.