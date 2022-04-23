طقس ربيعى فى عروس الصعيد وارتفاع ملحوظ بالحرارة فى المنيا.. لايف

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع ،بثا مباشرا عن حالة الطقس فى محافظة المنيا، وتشهد المحافظة طقس مستقر مع سطوع الشمس منذ الساعات الأولى من الصباح، واختفاء للرياح واختفاء للغيوم وارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة.

وتشهد المحافظة جو ربيعى متميز يدفع ابناء المنيا الى الخروج للمتنزهات والحدائق، وكانت المحافظة شهدت أمس طقس ربيعى وهواء بارد وظهور للغيوم بمختلف المدن، مما تسبب فى حجب أشعة الشمس لفترات طويلة طوال اليوم وبدا الطقس فى الاعتدال فى الجزء الاخير من الليل.

وكلف اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باعمال نظافة السوارع وشن حملات مكثفة لاعمال النظافة، تحسبا لاى تقلبات جوية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أجواء حارة نهارا علي شمال البلاد شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد وإن ظلت مائلة للبرودة ليلا خلال الفترة القادمة، كما تنشط الرياح أحيانا علي مناطق متفرقة.

ويشهد اليوم السبت، ارتفاع بالحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين. .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة، وسانت كاترين العظمى 26 درجة والصغرى 08.