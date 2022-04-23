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ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء ونشاط رياح.. والقاهرة 31 درجة

السبت، 23 أبريل 2022 08:00 ص
ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء ونشاط رياح.. والقاهرة 31 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفاع بالحرارة، ليسود  طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى  ، وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت، القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجات، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة، وسانت كاترين العظمى 26 درجات والصغرى 08 
 

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