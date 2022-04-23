ضبط 5 أطنان دقيق وكلور مجهول المصدر فى حملة تموينية مكبرة بالقليوبية

القليوبية ـ إبراهيم سالم

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 أطنان من الدقيق مجهول المصدر وبدون فواتير وبه تغير بالخواص الطبيعية، بمخبزين بلدى وسياحى بدائرة مركز شرطة بنها وقسم ثان شبرا الخيمة، لبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة ومكاسب طائلة وإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تمكنت الحملة من طنين من الكلور الخام مجهول المصدر وبدون فواتير وغير مطابق للمواصفات القياسية بمخزن لتجارة وتعبئة المنظفات الصناعية بمنطقة الجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة، لتصنيع منظفات صناعية من خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون فواتير، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.