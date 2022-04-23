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ضبط هارب من السجن المؤبد بحوزته 1.5 كيلو حشيش وهيروين بالقناطر الخيرية

السبت، 23 أبريل 2022 01:42 م
ضبط هارب من السجن المؤبد بحوزته 1.5 كيلو حشيش وهيروين بالقناطر الخيرية حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل، سبق اتهامه في 2 قضية مخدرات وسرقة، وصادرة ضده حكم بالسجن المؤبد، لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة بنطاق مركز شرطة القناطر الخيرية، وبحوزته كمية من المواد المخدرة و2 سلاح نارى وأبيض ومبلغ مالى ومصوغات ذهبية، وهواتف محمولة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، والتحفظ على الأسلحة النارية والبيضاء.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطل سبق اتهامه في 2 قضية، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد بالإتجار بالمواد المخدرة نطاق مركز شرطة القناطر الخيرية.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن من ضبط "م ن ع"، 35 سنة، عاطل، وشهرته "نوفل"، سبق اتهامه في 2 قضية مخدرات وسرقة، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد، وبحوزته 750 جرام من مخدر الهيروين، و500 جرام من مخدر الأيس، و100 جرام من مخدر الحشيش، وسلاح نارى "طبنجة"، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وسلاح ابيض، ومصوغات ذهبية، ومبلغ مالى، و6 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى والمصوغات الذهبية حصيلة تجارته الأثمة، والسلاحين النارى والأبيض لحماية تجارته، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

مديرية امن القليوبية

الاتجار بالمخدرا

الهيروين

الايس

الحشيش

سلاح نارى

سلاح ابيض

مصوغات ذهبية

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