صوت ذهبى.. محمد إبراهيم الأول عالميا فى تلاوة القرآن بمسابقة بتنزانيا "فيديو"

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع صوتا ذهبيا فى التلاوة، حاصل على المركز الأول عالميا في تلاوة القرآن الكريم بدولة تنزانيا بمشاركة 24 دولة.

وقال محمد إبراهيم أحمد غنيم، الطالب بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر بطنطا، ابن قرية متبول محافظة كفرالشيخ، إنه مثل جمهورية مصر العربية فى مسابقة أفريقيا الكبرى للقرآن الكريم والأول عالميا في التلاوة بمسابقة في تنزانيا بمشاركة 25 دولة المقامة بدولة تنزانيا، وحصول على المركز الأول فى جائزة أحسن صوت بالمركز الأول بالمسابقة الدولية للقرآن الكريم.

وأضاف غنيم، أقيمت المسابقة، يوم الأحد، الموافق 16 رمضان 2022 في تنزانيا فى أكبر استاد رياضي مكابا بدار السلام، وأمام الآلاف من الجماهير، وفاز بلقب أحسن صوت، وقد تعلم منذ صغره على يد كبار المعلمين في مجال التلاوة، الدكتور أحمد مصطفى كامل، والدكتور طه محمد عبدالوهاب، خبراء المقامات والأصوات الدوليين.

وقال غنيم، إنه نشأ منذ صغره على أصوات كبار القراء مثل الشيخ محمد رفعت، والشيخ مصطفى إسماعيل، فهما مثله الأعلى في التلاوة، وقد ساهم في نجاحه شيوخه فهم من علموه تلاوة كتاب الله ،كما نزل علي سيد المرسلين؛ ومن كان له الفضل عليه وهو من رشحه لتلك المسابقة المستشار عادل مصيلحي، فيرسل له كل التحية والتقدير والاحترام ويسأل الله ان يحفظ مثل هؤلاء الكبار، سائلا المولى عز وجل دوام الرقي والتوفيق والنجاح المستمر.