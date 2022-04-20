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بركة كتاب الله فى صوته.. الشيخ ﻋﺒﺪ الله يبدع فى تلاوة القرآن بالغربية.. فيديو

الأربعاء، 20 أبريل 2022 04:00 ص
بركة كتاب الله فى صوته.. الشيخ ﻋﺒﺪ الله يبدع فى تلاوة القرآن بالغربية.. فيديو الشيخ عبد الله عبد الحليم
الغربية محمد طارق

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تلاوة القرآن الكريم من أحب العبادات خاصة في هذا الشهر الكريم، والتي يتميز بها أحد شيوخ قرية دهتورة التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، والتي تشتهر بانتشار الكتاتيب بها منذ عشرات السنوات، ويقبل عليها أطفال القرية والقرى المجاورة لتعلم القرآن.

 



التقى "اليوم السابع" الشيخ عبد الله عبد الحليم أحد أبناء القرية، والذي وهب حياته ووقته لحفظ وتلاوة القرآن الكريم، والذي قال: بدأت في حفظ وتعلم القرآن الكريم منذ الصغر عندما كان سني ثلاث سنوات، فكان والدي رحمة الله عليه يعلم الأطفال داخل الكتاب الخاص بنا بالقرية، حتى اتتمت حفظه في سن 8 سنوات.

وأضاف كان والدي يحرص على تعليمنا القراءات الصحيحة للقرآن، فجميع أفراد الأسرة حافظون لكتاب الله عز وجل، وذلك هو خير الأشياء التي ورثناها عن والدنا رحمه الله، مشيرًا إلى أنه يقرأ القرآن في حالات الوفاة داخل القرية والقرى المجاورة.


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