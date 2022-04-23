اليوم السابع
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السبت، 23 أبريل 2022 11:51 ص
أكرم القصاص
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سفير مصر بواشنطن يقيم حفل إفطار رمضاني بحضور عدد من الوزراء

السبت، 23 أبريل 2022 11:15 ص
سفير مصر بواشنطن يقيم حفل إفطار رمضاني بحضور عدد من الوزراء السفير معتز زهران سفير مصر بواشنطن
أ ش أ

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أقام السفير معتز زهران سفير مصر لدى الولايات المتحدة، حفل إفطار رمضاني بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الأمريكية (واشنطن)، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة وأعضاء الجالية المصرية.

شارك في اللقاء كل من طارق عامر محافظ البنك المركزي والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والسفير راجي الأتربي ممثل مصر لدى البنك الدولي ومسئولي السفارة وأعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية.

وفي كلمته بالحفل، رحب السفير بالحضور من الوزراء والجالية والشخصيات العامة ورجال الأعمال والإعلام، لافتا إلى أهمية عقد مثل هذه الفعاليات، والتي تأتي بعد فترة من ظروف جائحة "كورونا"، وذلك في إطار التواصل بين المصريين بالخارج وبين وطنهم الأم.

ولفت إلى أهمية المشاركة الفعالة للوفد المصري رفيع المستوى في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

وأشار السفير زهران إلى اهتمامه بمطالب الجالية المصرية في إطار المسئولية عن رعاية مصالح المصريين في الولايات المتحدة.

 


سفير مصر بواشنطن

واشنطن

مصر

حفل إفطار رمضاني

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