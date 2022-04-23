زيلينسكى: نريد وقف الحرب عبر الوسائل الدبلوماسية

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تريد وقف الحرب عبر الوسائل الدبلوماسية، متهما روسيا بمحاولة تقويض سيادة أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتعهد فولوديمير يتعهد بمواصلة المواجهة من أجل استقلال أوكرانيا، موضحة أن روسيا لا تلتزم بتعهداتها خلال المفاوضات.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط طائرة أوكرانية حربية من طراز "سو-25" في منطقة خاركيف الأوكرانية، فضلا عن إسقاط صاروخين من طراز "توشكا-يو".

وقال القائد العسكري الروسي إيغور كوناشينكوف - وفقا لوكالة (تاس) الروسية - "إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة سو-25 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة نوفايا دميتروفكا بمدينة خاركيف".

وأشار إلى أن القوات الجوية الروسية ضربت 66 منشأة عسكرية أوكرانية خلال ليلة أمس، بما في ذلك 3 مراكز قيادة و58 منطقة تجمع وتمركز للقوات الأوكرانية ومعداتهم العسكرية.

وأضاف كوناشينكوف أن القوات الجوية ضربت أيضا 11 منشأة أخرى تابعة للجيش الأوكراني بدقة شديدة عبر الصواريخ الجوية ودمرت ما يصل إلى شركتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية بجانب 25 عربة مدرعة.