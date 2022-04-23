اليوم السابع
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أكرم القصاص
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موسكو: واشنطن تحضر استفزازات كيميائية أو بيولوجية أو نووية في أوكرانيا لاتهامنا بها

السبت، 23 أبريل 2022 12:29 م
موسكو: واشنطن تحضر استفزازات كيميائية أو بيولوجية أو نووية في أوكرانيا لاتهامنا بها الحرب في أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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اتهمت روسيا الولايات المتحدة بتحضير استفزازات بهدف إلقاء اللوم على العسكريين الروس في استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية في أوكرانيا .

وقال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، إيجور كيريلوف، اليوم السبت: "تتوفر لدى وزارة الدفاع الروسية معلومات عن تحضير الولايات المتحدة استفزازات بهدف اتهام القوات المسلحة الروسية باستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية تكتيكية"، مشيرا إلى أن هذه الخطة قد وضعت بالفعل وتمثل ردا على النجاحات التي أحرزتها روسيا في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف كيريلوف:" أن تصريحات استفزازية صدرت بشكل منتظم في مارس وأبريل العام الجاري على لسان قادة الدول الغربية بخصوص خطر استخدام روسيا أسلحة الدمار الشامل"، موضحا أن الولايات المتحدة سبق أن طبقت غير مرة مثل هذه المشاريع لتحقيق أغراض سياسية.

 


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