وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن جنود بحرية الاحتلال لاحقوا مراكب الصيادين وهي على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وأطلقوا الرصاص وفتحوا عليها خراطيم المياه، ما اضطر الصيادين للهروب إلى شاطئ البحر.



وتتعمد بحرية الاحتلال التنغيص على الصيادين بشكل يومي وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزة.



وعلى صعيد متصل، أغلقت السلطات الإسرائيلية، اليوم /السبت/، معبري بيت حانون "إيرز"، وكرم أبو سالم التجاري، الواقعين شمال وجنوب قطاع غزة، حتى إشعار آخر.



وأغلقت إسرائيل معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع أمام تنقل العمال والتجار والمرضى، ومعبر كرم أبو سالم التجاري، ومنعت إدخال البضائع والمواد التموينية والمحروقات ومواد البناء لغزة.



وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن على مدى اليومين الماضيين سلسلة غارات استهدف خلالها مواقع، وألحق أضرارا بمنازل وممتلكات المواطنين في غزة.