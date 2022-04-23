اليوم السابع
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رجال المباحث يكثفون البحث لكشف ملابسات العثور على طفل حديث الولادة بالجيزة

السبت، 23 أبريل 2022 10:14 ص
رجال المباحث يكثفون البحث لكشف ملابسات العثور على طفل حديث الولادة بالجيزة قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على طفل رضيع بمدخل طريق البدرشين، للتوصل للمتهم بالتخلص منه بمكان العثور عليه، وقررت جهات التحقيق إيداع الطفل بحضانة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على طفل رضيع بمدخل طريق البدرشين، جنوب المحافظة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن أحد الأشخاص عثر على الطفل، يرتدي ملابس وبجواره حقيبة تحتوي على متعلقاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإيداع الطفل بحضانة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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