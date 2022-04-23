رئيس مدينة شبرا الخيمة يتفقد المحطة الوسيطة ويستعجل إصلاح المعدات المعطلة

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد اللواء مهندس أحمد على مرزوق رئيس مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بتفقد المحطة الوسيطة بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك للوقوف على أعمال إزالة كميات القمامة المتولدة من مدينة شبرا الخيمة ونقلها إلى مقلب العبور، وذلك في إطار خطة مدينة شبرا الخيمة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع المدينة ومحاربة ظاهرة إلقاء القمامة بالطريق العام، وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة وجه رئيس مدينة شبرا الخيمة، بسرعة إصلاح المعدات المعطلة والإلتزام بأعمال الصيانة الدورية لرفع مستوى النظافة بالمدينة وظهور شوارعها بالمستوى اللائق، ووضع خطة شاملة للرفع الدورى لتراكمات القمامة من الشوارع.

كما تفقد "مرزوق"، جراج الحملة الميكانيكية بـ "حى شرق وحي غرب شبرا الخيمة"، ومعدات وسيارات النظافة للوقوف على حالتها الفنية لإيجاد حلول للمعوقات التى تعوق سير العمل.

وأكد، على مسؤولي الحملة والمعدات الثقيلة بضرورة استغلال جميع الإمكانيات المتاحة وتحديد الاحتياجات الخاصة للحملتين والبدء فوراً للعمل على صيانة المعدات ورفع كفاءتها، كما أثنى على جهود العاملين لرفع مستوى مدينة شبرا الخيمة.



جانب من الجولة بالمحطة الوسيطة



جانب من الجولة