اليوم السابع
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السبت، 23 أبريل 2022 02:49 م
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رئيس حى حلوان تشن حملة لنظافة ورفع الإشغالات بمحيط محطة المترو.. صور

السبت، 23 أبريل 2022 02:25 م
رئيس حى حلوان تشن حملة لنظافة ورفع الإشغالات بمحيط محطة المترو.. صور رئيس حى حلوان خلال الحملة
كتب على عبد الرحمن

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قادت المهندسة هالة عبد النبى، رئيس حى حلوان، بمحافظة القاهرة، حملة مكبرة، بالتنسيق مع الإدارات المعنية لرفع الإشغالات وتنفيذ أعمال نظافة بمحيط محطة مترو حلوان بنطاق الحي، والتي تعيق حركة رواد المترو، كما تم إخلاء محيطها من الباعة الجائلين المخالفة، وتمكنت الحملة من إعادة الانضباط بالشارع.
 
وقالت المهندسة هالة عبد النبى، إن ذلك يأتي في إطار تعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بضرورة شن حملات لرفع الإشغالات وفرض حالة الانضباط والتصدي لجميع الأعمال المخالفة للقانون ومنها مخالفات الباعة الجائلين والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا ورصد وضبط المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.
 
كما تم شن حملة نظافة ورفع كفاءة بميدان المحطة والشوارع المحيطة بها، ووجهت المهندسة هالة عبد النبى، رئيس حي حلوان بضرورة شن حملات يومية لفرض الانضباط وإحكام السيطرة علي المخالفين وانتظام حركة سير المواطنين والحركة المرورية.
 

 
 
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