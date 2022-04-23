اليوم السابع
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رئيس الوزراء يبدأ جولة بعدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان..صور

السبت، 23 أبريل 2022 10:57 ص
رئيس الوزراء يبدأ جولة بعدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان..صور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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بدأ الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء جولة بعدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان يرافقه عدد من الوزراء لتفقد سير العمل بهذه المصانع. 
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا لاستعراض تقرير مجموعة العمل المصغرة التي وجّه بتشكيلها خلال آخر اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية، لوضع استراتيجية تحفيز الاقتصاد المصري، بما تتضمنه من مقترحات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
           
 
جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (11)
جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (11)

جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (12)
جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (12)

جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (13)
جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (13)

جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (14)
جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (14)

جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (15)
جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (15)

جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (16)
جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (16)

جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (17)
جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (17)

جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (18)
جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (18)

جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (1)
جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (1)

جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (2)
جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (2)

جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (3)
جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (3)

جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (4)
جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (4)

جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (5)
جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (5)

جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (6)
جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (6)

جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (7)
جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (7)

جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (8)
جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (8)

جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (9)
جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (9)

جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (10)
جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر (10)

 


جولة رئيس الوزراء

مصانع العاشر من رمضان

مصطفي مدبولى

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