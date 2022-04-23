رئيس الوزراء يبدأ جولة بعدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان..صور

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

بدأ الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء جولة بعدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان يرافقه عدد من الوزراء لتفقد سير العمل بهذه المصانع.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا لاستعراض تقرير مجموعة العمل المصغرة التي وجّه بتشكيلها خلال آخر اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية، لوضع استراتيجية تحفيز الاقتصاد المصري، بما تتضمنه من مقترحات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.