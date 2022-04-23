اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس الطائفة الإنجيلية: نشكر الرئيس السيسى على إرساء قيم العيش المشترك

السبت، 23 أبريل 2022 02:53 م
رئيس الطائفة الإنجيلية: نشكر الرئيس السيسى على إرساء قيم العيش المشترك الدكتور القس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر
كتب ـ محمد الأحمدى - تصوير خالد كامل

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قال الدكتور القس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر خلال احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة " أشكر الرئيس السيسى على تأكيد قيم المواطنة والعيش المشترك وتطورات بناء الكنائس على طريق الجمهورية الجديدة فى عيد القيامة المجيد 2022، ونشكر الرئيس لإيفاده أمين الرئاسة للتهنئة بالعيد. 
 
وقدم زكى الشكر لمحافظ القاهرة والقيادات الأمنية على تأمين الاحتفال وفضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيسى مجلس النواب والشيوخ وكافة قيادات الدولة. 
 
وتحتفل الطائفة الإنجيلية في مصر بعيد القيامة المجيد، اليوم السبت، وذلك بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكى، وقيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من الوزراء والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب والشورى المصرى، وعدد من الشخصيات القضائية والدبلوماسية والعامة. 
 
 
 
 

الطائفه الانجيليه

عيد القيامه

اندريه زكى

احتفالات عيد القيامه

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