"حَمار وحلاوة".. مش هتصدق 4 بطيخات بـ10 جنيهات داخل سوق قنا "لايف"

قنا - صابر سعيد

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثًا مباشرَا مع العم عاطف محمود، أقدم بائعى البطيخ داخل سوق فى محافظة قنا والذى يبيع البطيخ صغير الحجم بسعر 10 جنيهات لـ 4 بطيخات، وبطيخ بسعر 5 جنيهات للكيلو.

قال عاطف محمود، إنه يعمل منذ سنوات فى مجال بيع البطيخ الصغير الحجم فى فصل الصيف والذى يأتى من محافظة أسوان، وأن الأسعار تبدأ من 2 جنيه للبطيخة الواحدة حتى 10 جنيهات للحجم الأكبر.

وأوضح محمود، أن يتواجد فى سوق السبت من كل أسبوع ويقبل على شراء البطيخ عدد كبير من الزبائن، حيث يتميز بجودته واكتمال نضجه مثل البطيخ الكبير الحجم، مؤكدًا أن الجميع يشترى البطيخ بذلك السعر المناسب لهم.

وفى سياق آخر سجلت أسعار الطماطم سجلت 10 جنيهات للكيلو والخيار 10 جنيهات للكيلو والبطاطس 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الأخضر كيلو ونصف بـ 10 جنيهات، والبازنجان كيلو ونصف بـ 10 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات للكيلو، والجزر 3 كيلو بـ 10 جنيهات، والليمون كيلو بـ 10 جنيهات، والبصل 4 كيلو بسعر 10 جنيهات.



البطيخ بسوق قنا بـ 10



بائعى البطيخ بسوق قنا



سعر البطيخ الصغير بقنا بـ 10 للوحدة