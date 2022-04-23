حياة كريمة بالقليوبية.. إنشاء 26 وحدة صحية و6 نقاط إسعاف بقرى شبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة مشروعات قطاع الصحة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى شبين القناطر، وذلك لمناقشة سرعة استلام قطع أراضي لإنشاء وحدات صحية عليها، بالإضافة إلى دفع الأعمال بالوحدات الصحية الجاري تنفيذها وتذليل العقبات والمعوقات بمشروعات القطاع الصحي ككل، للانتهاء منه بنسبة 100%، وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

حضر الاجتماع كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود الديب، والدكتور محمد الديب مسئولي مشروعات مبادرة الصحة بمكتب وزير الصحة، وممثل دار الهندسة.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ آخر المستجدات لمشروعات قطاع الصحة بمركز شبين القناطر ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير القاهرة الكبرى، حيث يجري أعمال إنشاء جديد ل 26 وحدة صحية جديدة بقرى المركز، كما ناقش المحافظ خلال الإجتماع توفير 8 قطع أراضي لإنشاء 8 وحدات صحية، وذلك بالتنسيق مع الأوقاف والزراعة حيث تم توفير قطعة أرض وتسليمها لانشاء وحدة صحية عليها بقرية القشيش، كما تم التنسيق لبدء الأعمال والإنشاءات بدءا من غدا بقري نوب طحا والسلمانية وكفر الصهبي والمريج، بعد أخذ الموافقات اللازمة وجاري التنسيق مع وزارة الزراعة للحصول علي موافقة قطعة أرض بقرية الأحراز، كما أنه جاري العمل ب 6 نقاط إسعاف بمتوسط نسب تنفيذ بلغت 70%، حيث أكد المحافظ أن الأراضي التي يتم توفيرها تكون مطابقة لمعايير إنشاء وتجهيز منشآت منظومة التأمين الصحي الشامل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لكل المواطنين من خلال تلك المبادرة.

وصرح محافظ القليوبية، أنه يتابع بشكل دوري تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على آخر المستجدات والتأكيد على تكثيف حجم الأعمال للتغلب على أي تحديات من أجل دفع العمل، مشددا على أهمية الإلتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من جميع المشروعات الخاصة بحياة كريمة والإلتزام في ذات الوقت بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

ووجه المحافظ، جهاز تعمير القاهرة الكبرى بالتنسيق مع مسئولي الصحة ورئيس مدينة شبين القناطر لسرعة التنفيذ وتذليل كافة العقبات ونهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية وتكثيف الجولات الميدانية لمواقع العمل بالمشروعات لمتابعة تنفيذ المشروعات بالقرى وتقديم كافة سبل الدعم ورصد أي ملاحظات حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات، مشيرا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف مركز شبين القناطر بإجمالي 9 وحدات محلية و36 قرية و148 عزبة وتابع، وسوف تبدأ المرحلة الثانية من حياة كريمة بالقليوبية لتشمل مراكز طوخ وقليوب والخانكة.