جهود مكثفة لضبط المتهم بقتل ربة منزل بسبب الميراث في عين شمس

كتب عبد الرحمن سيد

يكثف رجال المباحث بالقاهرة، من جهودهم للقبض على عامل قتل ابنة عمته بسبب خلافات على الميراث فى عين شمس، وفر هاربا، وتم نقل الجثة الي المشرحة وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي، يفيد العثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى “ه. م”، إثر إصابتها بعد التعدي عليها بسلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران، للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الجيرة لتحديد هوية المترددين على المجنى عليها.

وبإجراء التحريات، تبين ان وراء ارتكاب الواقعة نجل خالها بسبب خلافات بينهما على الميراث، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم.