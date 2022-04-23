جارديان: منصب بوريس جونسون فى خطر قبل انتخابات مايو بسبب حفلات الإغلاق

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يواجه خطرًا متزايدًا بسبب فضيحة حفلات داونينج ستريت بعد أن قال مصدر إنه تم إصدار غرامة مالية لحدث ثان حضره رئيس الوزراء ، بينما حذر كبار المحافظين من أنه قد يواجه تحديًا على القيادة في غضون أسابيع.

وفي مساء يوم الجمعة ، أُجبر مجلس الوزراء على إنكار أن جونسون قد تلقى إشعارًا آخر بغرامة ثابتة لحفلة في حديقة داونينج ستريت في 20 مايو 2020.

وفي يناير، اعترف جونسون بحضور الحدث - الذي عُقد خلال أول إغلاق وطني عندما تم حظر الاختلاط الاجتماعي الداخلي والخارجي - لمدة 25 دقيقة لكنه ادعى أنه كان "يعتقد ضمنيًا أن هذا كان حدث عمل". يقال إن السكرتير الخاص الرئيسي لجونسون ، مارتن رينولدز ، دعا ما يصل إلى 100 شخص إلى فعالية تتضمن المشروبات المسائية مع الحفاظ على "التباعد الاجتماعى".

وقال مصدر لصحيفة "الجارديان" إنه تم إصدار غرامة واحدة على الأقل يوم الجمعة لمسئول في داونينج ستريت حضر الحدث. ومع انتهاء جونسون من رحلة تجارية استمرت يومين إلى الهند يوم الجمعة ، أكد متحدث باسمه إنه لم يتلق غرامة جديدة.

وأعلنت شرطة العاصمة يوم الخميس أنها لن تقدم أي تحديثات على الغرامات المتعلقة بانتهاكات إغلاق داونينج ستريت إلا بعد الانتخابات المحلية الشهر المقبل "بسبب القيود حول التواصل" قبل التصويت في 5 مايو ، على الرغم من أن التحقيق الجنائي وإصدار الغرامات يمكن أن يستمر .

جاء ذلك في الوقت الذي حذرت فيه شخصيات حزبية بارزة من أن بوريس جونسون سيواجه على الأرجح تحديًا على القيادة إذا تكبد المحافظون خسائر كبيرة في انتخابات مايو.