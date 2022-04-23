جارديان: الانتخابات الفرنسية تدخل ساعات الحسم وماكرون متفوق فى الاستطلاعات

كتبت رباب فتحى

تبادل المتنافسان في انتخابات الرئاسة الفرنسية ضرباتهما الأخيرة قبل جولة الإعادة الحاسمة الأحد، حيث أشارت استطلاعات الرأي إلى أن الخوف من فوز مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان يفوق كراهية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسجله.

وقبل التعتيم الإعلامي الذى بدأ في منتصف الليل، قام شاغل المنصب ومنافسته اليمينية المتطرفة بطرح مداخلتهما النهائية للناخبين المترددين في مقابلات إذاعية وفي جولات، حيث قالت لوبان إن تقدم ماكرون في الاستطلاعات مضللاً، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت زعيمة التجمع الوطني في إتابلز في معقلها الشمالي: "استطلاعات الرأي ليست هي التي تقرر إجراء انتخابات" ، وهاجمت "تعالي وغطرسة" الرئيس وأصرّت على أن سياساتها تخضع للتدقيق.

وتابعت: "أدعو الناس إلى تكوين رأيهم الخاص، وقراءة ما أقترحه بالفعل" ، مضيفة أن ماكرون "يصف ملايين الناخبين الفرنسيين بأنهم ينتمون" اليمين المتطرف "؛ وهى إهانة بالنسبة له. لم أقم أبدًا بالتعبير عن أدنى عداء لناخبيه ". وذهبت في مقابلة إذاعية إلى أبعد من ذلك قائلة إن ماكرون "لا يحب الفرنسيين".

وانتقدت مرة أخرى خطة المنافس الوسطي التي لا تحظى بشعبية لتمديد سن التقاعد إلى 65 ، قائلة إنها ترقى إلى "السجن مدى الحياة" ، وقالت لوبان إن الاختيار الذي يواجه الناخبين الفرنسيين يوم الأحد "أساسي. الأمر في أيدي الشعب الفرنسي. ماكرون أو فرنسا ".

من جهته ، اتهم ماكرون لوبان بمحاولة تقسيم فرنسا ووصم المسلمين باقتراحها تجريم الحجاب في الأماكن العامة. قال: "يعيش اليمين المتطرف على الخوف والغضب لإثارة الاستياء". "تقول إن استبعاد أجزاء من المجتمع هو الحل."