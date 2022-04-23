تواصل إحياء الليالى الرمضانية بقرى "حياة كريمة" فى أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تواصل محافظة أسوان، تنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والشبابية، من أجل إحياء الليالى الرمضانية بمختلف المراكز والمدن، وخاصة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، من أجل إضفاء الأجواء الترفيهية والفكر التنويرى الإيجابى، مع خلق متنفس حيوى للمواطنين طوال شهر رمضان المعظم، مع إشعار المقيمين بهذه القرى بمدى اهتمام وحرص أجهزة الدولة والمحافظة بهم لتحقيق التنمية الشاملة لدى الشباب وكافة فئات المجتمع ، وتعزيز وترسيخ روح الولاء والإنتماء لوطنهم.

وفى هذا الإطار أشارت نجوى أحمد مدير عام فرع ثقافة أسوان بأنه برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فقد تم مواصلة تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة داخل قصور وبيوت ومكتبات الثقافة بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة والتى شملت تنظيم اللقاء الأسبوعى لنادى الأدب بقصر ثقافة كوم أمبو من خلال عقد ورشة عمل بعنوان " كتابة أدب الطفل ".

كما تم تنظيم ورشة لتعليم الخياطة بقصر ثقافة السباعية ، وكذا تنظيم ورشة فنية " عمل زينة رمضان " بمكتبة السلام ، مع تنظيم معرض مسابقة أشغال فنية بقصر ثقافة العقاد ، لافته بأنه تم بالتوازى عقد محاضرة عن الأثار المصرية داخل مكتبة الشيخ على بمدينة أسوان ، مع تنظيم أمسية رمضانية تنضمنت العديد من الفعاليات داخل قرى نصر النوبة.

وتم كذلك تقديم عروض لفرقة الموسيقى العربية بقرية غرب سهيل ، وإحتفالية فنية وثقافية ببيت ثقافة كلابشة شملت محاضرة عن " ليلة القدر " ، وعقد ورشة تصميم فانوس من الخرز للسيدات ، بجانب تنظيم أمسية شعرية.

وفى نفس السياق أوضح ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان بأنه طبقاً لتكليفات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وأيضاً محافظ أسوان بشأن تكثيف الأنشطة داخل مراكز الشباب من خلال إستكمال البرامج الشبابية والرياضية بالتعاون مع مديريات الثقافة والأوقات والجهات المعنية فقد تم تنظيم صالون ثقافى وليالى رمضانية بمراكز الشباب لإحياء ليالى الشهر الكريم من خلال إقامة العديد من الأمسيات الثقافية والندوات الدينية حيث تم تنظيم قافلة ثقافية بمركز شباب بدر تضمنت محاضرة دينية وورشة فنية وعروض كورال قصر ثقافة العقاد.

وأوضح، بأنه تم أيضاً تنظيم القافلة الثقافية بمركز شباب الجعافرة بدراو والتى تنزعت فعالياتها ما بين أمسية شعرية وفقرات فنية للإنشاد الدينى ، بجانب عقد ندوة دينية بحضور أئمة الأوقاف ، كما تم تنظيم فعاليات الصالون الرمضانى الأول للنشء بمركز شباب أبو الريش بحرى حيث تم إلقاء محاضرات عن موضوعات أحكام الشرع والفتوى وفضائل شهر رمضان الكريم وأحكام الصيام ، وأخلاق الرسول ومعجزاته بمشاركة الطلائع وأسرهم ، وهو الذى سيتكامل بتنظيم 3 صالونات ثقافية خلال الأيام المقبلة بمراكز الشباب المختلفة .



جانب من فاعليات ليالى رمضان الثقافية



رسوم أطفال



فاعليات فنية