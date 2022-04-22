افتتاح 3 مساجد جديدة بالبحيرة بتكلفة 3 ملايين و950 ألف جنيه

جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح 3 مساجد جديدة مقامة بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بمركزي أبو حمص وإيتاي البارود بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و950 ألف جنيه وهي:-

- مسجد عزبة مظهر بقرية زاوية نعيم بأبو حمص على مساحة 200 م وبتكلفة مليون و 200 ألف جنيه.

- مسجد شمه ودعبيس بأبو حمص على مساحة 300 م وبتكلفة 2 مليون و 400 ألف جنيه.

- مسجد الغربي بقرية صفط خالد بإيتاى البارود (صيانة وترميم وتوسعة ) على مساحة 190 م وبتكلفة إجمالية 350 الف جنيه.

يذكر أن خطبة الجمعة اليوم قد جاءت تحت عنوان " العشر الأواخر وفقه الأولويات في واقعنا المعاصر "

وأكد خطباء المساجد انه من رحمة الله تعالي بعباده ان جعل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك موسما لمضاعفة الحسنات واستباق الخيرات اذ النفوس تنشط عند قرب النهاية وقد كان نبينا صلي الله عليه وسلم يحسن اغتنام تلك الأوقات الفاضلة.