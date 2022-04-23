تفاصيل مصرع شخص إثر سقوط سيارة من معدية بورسعيد ..لايف وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم السبت، من أمام مرسى المعديات بمحافظة بورسعيد من ناحية الضفة الغربية، للتحدث عن تفاصيل واقعة مصرع شخص اثر سقوط سيارة فى المجرى الملاحى لقناة السويس ببورسعيد.

لقى شخص مصرعه، صباح اليوم، إثر سقوط سيارة ربع نقل من المجرى الملاحى لقناة السويس خلال استقلالها المعدية للعبور بين ضفتى القناة.

تلقى الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، إشارة من مستشفى المبره بوصول يسرى على أحمد 52 سنه، جثة هامدة.

تم وضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

وأكد عدد من شهود العيان، أنهم فوجئوا خلال تواجدهم لاستقلال إحدى المعديات بتوجه سيارة وسقوطها فى مياه المجرى الملاحى لقناة السويس.

وأضافوا أنه قد حضرت المعدات الخاصة بالانتشال التابعة لهيئة قناة السويس، على الفور من وقوع الحادث ولكن كان الشخص قائد السيارة قد فارق الحياة بعد انتشاله عن طريق إحدى فرق الإنقاذ، وبعدها تم انتشال السيارة.

وتسير الآن حركة المعديات فى المجرى الملاحى لقناة السويس بشكل طبيعي، والتى تم استئنافها بشكل كامل بعد انتشال السيارة والشخص الذى كان يقودها.

تعتبر المعديات هى وسيلة المواصلات بين ضفتى القناة من مدينة بورسعيد إلى مدينة بورفؤاد ويستقلها الآلاف يومياً من المشاه والسيارات ايضاَ.



العمل يسير بشكل طبيعي



سقوط السيارة



سير العمل



مجرى قناة السويس الملاحي ببورسعيد



مجرى قناة السويس الملاحي