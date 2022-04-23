تفاصيل حادث تصادم أودى بحياة 8 معتمرين وإصابة العشرات بالمدينة المنورة.. صور

كتب محمد جمال

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورا للحادث المأساوى الذى أودى بحياة 8 معتمرين وأصيب قرابة 43 آخرون في حادث تصادم حافلة ركاب بشاحنة على طريق الهجرة السريع في المدينة المنورة، وأنباء عن وجود مصريين بين الضحايا والمصابين.

وأضاف: "توجهت على إثرها 26 فرقة إسعاف لإغاثة مصابي الحادث".

وتابع: "تأكدت وفاة 8 من ركاب الحافلة، بينما تفاوتت الحالات الصحية للمصابين، الذين بلغ عددهم 43 حالة، بين 3 إصابات خطرة، و10 متوسطة، و30 في حالة مستقرة".



تصادم الاتوبيس بالشاحنة

وأوضح البيان أنه تم "نقل المصابين لتلقى العلاج فى المستشفيات"، فيما تستمر الإجراءات النظامية للوقوف على أسباب الحادث.