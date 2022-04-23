اليوم السابع
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السبت، 23 أبريل 2022 02:40 م
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تعرف على أعمال تطوير وإنشاء البنية التحتية فى الشوارع الرئيسية بمدينة الضبعة

السبت، 23 أبريل 2022 02:02 م
تعرف على أعمال تطوير وإنشاء البنية التحتية فى الشوارع الرئيسية بمدينة الضبعة الدكتور عماد الدين عبدالله رئيس مركز ومدينة الضبعة
مطروح حسن مشالى

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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعمال تطوير وإنشاء البنية التحتية بعدد من الشوارع الرئيسية بمدينة الضبعة مع التجهيز لرصفها مع تيسير وتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين والعمل على الارتقاء المستمر والشكل الحضارى بالمدينة، وذلك ضمن المتابعة المتواصلة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بنطاق مدن ومراكز محافظة.

وأكد الدكتور عماد الدين عبدالله أحمد رئيس مركز ومدينة الضبعة أنه جارى إنهاء العمل بشارع المطار واستكمال الرصف به حتى مزلقان المدينة، حيث وصلت مسافة الرصف إلى 400 م مع استكمال باقى الشارع ،كما تم تفقد شارع الأزهر وأعمال توصيل شنايش المطر والوصلات المنزلية الجارية به وشارع المدرسة الثانوية الصناعية لاستكماله و شارع السوق الحضاري.

ووجه محافظ مطروح بسرعة الانتهاء من الإعمال مع تيسير حركة السيارات والمواطنين مع المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال توصيل البنية التحتية ومدى الاستعداد قبل الرصف حفاظا على جودة الأعمال وتنفيذها فى التوقيتات المحددة.

 

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