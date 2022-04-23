تجديد حبس المتهم بقتل طفل خنقا والتخلص من جثته بالزراعات فى الشرقية

الشرقية -فتحية الديب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مشتول السوق بالشرقية، تجديد حبس المتهم بقتل الطفل "مصطفى خاطر" والتخلص من جثته بالزراعات 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة كانت بتلقى اللواء محمد والى،مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق، يفيد بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على طفل مقتول بالزراعات بناحية كفر يوسف شحاتة دائرة مشتول السوق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط البحث الجنائي بمركز مشتول السوق، إلى موقع البلاغ، وتبين عثور أسرة الطفل" مصطفى خاطر" 13 عاما طالب بالصف الأول الإعدادى جثة هامدة بناحية الزراعات بالقرية بأرض ملك عمه،وذلك بعد ساعات من اختفائه عن منزل أسرته في القرية عشية الليلة التى اختفى فيها عن منزله، يوم الاثنين الماضى 18 أبريل الحالى.

جرى نقل الجثة بمعرفة النيابة العامة، إلى مشرحة مستشفى مشتول السوق، وأفاد تقرير مفتش الصحة حدوث الوفاة نتيجة إسفكسيا الخنق، وقررت النيابة العامة بمشتول السوق، نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي، لتشريحها لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها ملابساتها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائي بالشرقية، وشارك فى الفريق ضباط مركز مشتول السوق، وفرع البحث الجنائي بفرقة الجنوب، وتبين من الفحص والتحريات أن وراء ارتكاب الواقعة الطفل أ ص، 17 عامًا، جار المجنى عليه في القرية ووجود علاقة نسب نبي أسرتي المتهم والمجني عليه، وتبين أن المتهم تعدى على المجني عليه وأنهى حياته بمكان العثور على الجثة، وظل يبحث مع أسرته عنه لكى يخفى الشبهة عنه.