المشدد 10 سنوات لحارسين حازا مواد مخدرة وسلاحا ناريا بالشرقية

تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط كل من " سالم. س . م" 21عاما ويعمل خفير خاص ، و " نور الدين . م . س " 19عاما ويعمل خفير خاص، والمقيمان بدائرة المركز، لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش " القنب" بقصد الاتجار، وسلاح ناري عبارة عن بندقية آلية وذخيرة دون ترخيص.