بعد حجزها للحكم.. محطات مرتبطة بمحاكمة 5 متهمين بـ"خلية المرابطين"

كتب إيهاب المهندس

اقتربت الدائرة الرابعة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، من تسطير كلمة النهاية فى حجز محاكمة 5 متهمين، بينهم 4 محبوسين بـ"خلية المرابطين"، التى أسست بتكليف من الإرهابى هشام عشماوى، بعد حجز الدعوى للحكم بجلسة 17 مايو المقبل، وتوجد محطات مرتبطة بالدعوى منها.

المحطة الأولى.. تعذر الحضور

فى 24 فبراير 2021، تم نظر أولى الجلسات وتم تأجيل الدعوى لتعذر حضور المتهمين.

المحطة الثانية.. تلاوة أمر الإحالة

فى 27 مارس 2021، تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وتم تأجيل الدعوى بعد ذلك لفض الأحراز.

المحطة الثالثة..استجواب متهم

فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 26 يوليو 2021، قررت المحكمة استجواب المتهم أحمد توفيق.

المحطة الرابعة..مناقشة زوجة هشام عشماوى

فى جلسة 11 نوفمبر 2021، طلبت المحكمة حضور زوجة هشام عشماوى لمناقشتها.

المحطة .. حجز الدعوى للحكم

بعد سماع المحكمة مرافعة النيابة والدفاع فررت فى 13 مارس 2022، جز الدعوى للحك بجلسة 17 مايو المقبل.

وجاء فى أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبد الله عامر خلية المرابطين بتكليف من الإرهابي هشام عشماوى، بعد أن انفصل الإرهابى هشام عشماوى عن أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة.

ووجه للمتهمين تنفيذ العديد من العمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس أحمد محمد توفيق "محبوس"، زوج أخت هشام عشماوى تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة.