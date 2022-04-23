النصاب الشيك..مستريح أطفيح حول حسن من مليونير إلى منتظر كرتونة رمضان (فيديو)

كتب أحمد حسنى

تتعدد وسائل النصب بين حين وآخر، وتختلف الضحايا كل حسب احتياجاته ومتطلباته، لكن هناك نوعا فريداً مهما طال عليه الزمن لا يتجدد ولا يتغير، "النصاب الشيك".. هو نصاب من نوع خاص يجمع من راغبي الثراء السريع الأموال بل الملايين من الجنيهات، بحجة تشغيل هذه الأموال في أحد المجالات، وتوزيع أرباح شهرية مرتفعة، ومن ثم يختفي وتختفي معه أحلام الجميع.

فمهما يتغير الزمان ومع اكتشاف العشرات من هؤلاء النصابين، إلا إنهم ينجحوا دائما في استقطاب المواطنين بنفس الطريقة التقليدية، والاستيلاء على ملايين الجنيهات.

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الحلقة الثانية والعشرون

وفى الحلقة الثانية والعشرين من برنامج " النصاب الشيك"، يقول حسن سليمان، أحد ضحايا مستريح أطفيح، إنه دفع للمستريح مبلغ 2 مليون و 400 ألف جنيه، موضحاً أن هذه الأموال نتاج عمل عشرات السنين خارج البلاد.

وأضاف ضحية المستريح، "أنا دلوقتى راجل عندى 57 سنة، المستريح خد منى كل الفلوس اللى شقيت بيها بره البلد، حولنى من مليونير لواحد مستنى كرتونة رمضان، لا هقدر اشتغل تانى عشان سنى ولا عارف أرجع فلوسى اللى شقيت فيها".