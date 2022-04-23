المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته في القضية رقم 362 لسنة 2022جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 172لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط " نادر. ج . ع" 22عاما، عامل في مصنع ، والمقيم بدائرة المركز، لحيازته كمية من جوهر الهيروين ونبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقة لذات العيار دون ترخيص.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.