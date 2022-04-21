اليوم السابع
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الخميس، 21 أبريل 2022 11:22 ص
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المشدد 15 سنة لفلاح بتهمة حيازة كمية من الهيروين لترويجها فى الشرقية

الخميس، 21 أبريل 2022 11:12 ص
المشدد 15 سنة لفلاح بتهمة حيازة كمية من الهيروين لترويجها فى الشرقية المستشار سلامة جاب الله‎‎
الشرقية فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وأمانة سر نبيل شكري، فلاح، بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 200 ألف جنيه؛ لحيازته هيروين مخدر بقصد الاتجار.



تعود أحداث القضية رقم 1919 لسنة 2022 جنايات مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 149 لسنة 2022 جنايات كلي جنوب الزقازيق، ليوم 10 يناير الماضي، عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم إيهاب م ال أ أ، 39 سنة، فلاح، مقيم بمركز الزقازيق؛ لحيازته كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيها، وسلاح أبيض (سكين) للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.



وتبين حيازة المتهم 89 قصاصة و4 قطع حجرية لجوهر الهيروين المخدر وسلاح أبيض (سكين) ومبلغ مالي وهاتفين محمولين، وبمواجهته بالمضبوطات من مواد مخدرة أقر بإحرازه لها بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهواتف للتواصل مع عملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، وبالعرض على جهات التحقيق أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.


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