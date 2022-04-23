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المترو ينهى استعداداته لعيد الفطر ويمد ساعات التشغيل طوال أيامه

السبت، 23 أبريل 2022 01:00 ص
المترو ينهى استعداداته لعيد الفطر ويمد ساعات التشغيل طوال أيامه المترو
كتب رضا حبيشى

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أنهت شركة المترو استعداداتها لاستقبال عيد الفطر، وقررت استمرار مد ساعات التشغيل طوال أيام العيد للثانية صباحا.
 
وأكدت شركة المترو، استمرار مد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يتم مد التشغيل للثانية صباحا بدلا من الواحدة صباحا، على أن يبدأ التشغيل اليومى 5.15 صباحا.
 
وأكدت شركة المترو، أنه سيلتقى آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 12.55 صباحا، كما سيلتقى آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات 1 صباحا.
 
ولفتت شركة المترو إلى أن جداول تشغيل المترو في رمضان تتضمن قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.15 صباحا، على أن تعمل شبابيك الاشتراكات بالمحطات خلال رمضان يوميا ابتداء من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا.
 

المترو

تشغيل المترو فى رمضان

ساعات تشغيل المترو في رمضان

رمضان

مواعيد المترو فى رمضان

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