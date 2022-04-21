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القبض على سيدة لتعديها على فتاتين بالمترو بسبب ملابسهما

الخميس، 21 أبريل 2022 12:52 ص
القبض على سيدة لتعديها على فتاتين بالمترو بسبب ملابسهما المترو -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع الفيديو الذى تضمن تعدى إحدى السيدات بالسب والشتم والضرب على فتاتين من مستقلى "المترو".. وضبط مرتكبة الواقعة.

بالنسبة لمقطع الفيديو الذى تم نشره يتضمن تعدى إحدى السيدات بالسب والشتم والضرب على فتاتين من مستقلى "المترو" لإعتراضها على ملابسهما.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة وتبين أنها (ربة منزل – لها معلومات جنائية - مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة)، وبمواجهتها أقرت بتوبيخ الفتاتين خلال نصح إحداهن على إرتداء ملابسها بطريقة محتشمة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

 

 


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