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المتحدث العسكرى: جهود القوات المسلحة فى تطهير سيناء من الإرهاب يلمسها الجميع

السبت، 23 أبريل 2022 10:36 م
المتحدث العسكرى: جهود القوات المسلحة فى تطهير سيناء من الإرهاب يلمسها الجميع المتحدث العسكرى
كتب أيمن رمضان

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هنأ العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، الشعب المصرى بالذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء ومناسبة عيد القيامة المجيد، وتابع:" وكل عام ومصر وشعبها الكريم بكل خير".
 
وفى سياق آخر قال "عبد الحافظ"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، إن القوات المسلحة بذلت جهودا كبيرة في محاربة الإرهاب وبذلت تضحيات من أجل عودة الحياة في سيناء خلال السنوات الماضية، وتابع:" وهذه التضحيات لا تخفى على أحد ونلمسها جميعاً".
 
وشدد "غريب"، على أن نجاح القوات المسلحة في حربها على الإرهاب ما كان ليتم لولا وجود استراتيجية كاملة تشترك بها كافة مؤسسات الدولة المصرية.

المتحدث العسكرى

اخبار مصر

سيناء

القضاء على الارهاب

عيد القيامة

تحرير سيناء

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