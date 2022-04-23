الكشف الطبى المجانى لـ3063 مواطناً فى قرى حياة كريمة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، قافلتين طبيتين للكشف المجانى بقرية غرب أسوان ، وأيضاً منطقة السيل الريفى بمركز أسوان وذلك ضمن المحور الصحى بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

صرح الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى بيان صحفى، بأنه تم تنظيم هذه القوافل الطبية على مدار يومين فى كل منطقة والتى شملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، بأنه تم إجراء الكشف الطبى على 3063 مواطنا ومواطنة مجاناً، وتقديم مختلف الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وصرف الأدوية المجانية أيضاً ، مع عقد ندوات توعية للأهالى تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتنفيذ المحاور التنموية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية فى المناطق النائية والمحرومة.