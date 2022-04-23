القومى للمرأة مهنئا البابا تواضروس بعيد القيامة: نعيش حاليا أياما مباركة

كتب ــ محمود راغب

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بخالص التهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما يتقدم المجلس بالتهنئة للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن أصدق تهانيها القلبية وأطيب تمنياتها لقداسة البابا ولجميع الاخوة المسيحيين بالصحة والخير والبركات.

وأشارت رئيسة المجلس إلي أننا جميعا نعيش حاليا أياما مباركة كلها اعياد ومناسبات سعيدة سائلة المولى عز وجل دوام الصحة والعافية للجميع والعمل على ما فيه الخير والازدهار لمصرنا الغالية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل عام ومصر والمصريين بألف خير.