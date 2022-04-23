اليوم السابع
Ads
السبت، 23 أبريل 2022 02:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القومى للمرأة مهنئا البابا تواضروس بعيد القيامة: نعيش حاليا أياما مباركة

السبت، 23 أبريل 2022 02:20 م
القومى للمرأة مهنئا البابا تواضروس بعيد القيامة: نعيش حاليا أياما مباركة الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب ــ محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بخالص التهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما يتقدم  المجلس بالتهنئة للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة.
 
وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن أصدق تهانيها القلبية وأطيب تمنياتها لقداسة البابا ولجميع الاخوة المسيحيين بالصحة والخير والبركات. 
 
وأشارت رئيسة المجلس  إلي أننا جميعا نعيش حاليا أياما مباركة كلها اعياد ومناسبات سعيدة سائلة  المولى عز وجل دوام الصحة والعافية للجميع والعمل على ما فيه الخير والازدهار لمصرنا الغالية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل عام ومصر والمصريين بألف خير.

القومى للمراه

المجلس القومى للمرأة

مايا مرسى

البابا تواضروس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد

السبت، 23 أبريل 2022 01:52 م

وصول المشاركين فى احتفال عيد القيامة للطائفة الإنجيلية بمصر الجديدة

السبت، 23 أبريل 2022 01:44 م

النائب حازم الجندى يهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد

السبت، 23 أبريل 2022 01:13 م

البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد القيامة المجيد اليوم السبت

السبت، 23 أبريل 2022 07:00 ص

حسين زين يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بمناسبه عيد القيامة المجيد

الجمعة، 22 أبريل 2022 08:00 م

مصر الحلوة.. "كهربائى" يصنع مجسم كنيسة زجاج لإهدائها للأقباط فى عيد القيامة

الجمعة، 22 أبريل 2022 06:03 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة