اليوم السابع
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"القابضة للمياه" تناشد المواطنين بتحديث بيانات العدادات مسبقة الدفع

السبت، 23 أبريل 2022 01:56 م
"القابضة للمياه" تناشد المواطنين بتحديث بيانات العدادات مسبقة الدفع شركة مياه الشرب والصرف بالأقصر ــ صورة ارشيفية
كتب ـ أحمد حسن

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ناشدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، العملاء مستخدمى عدادات المياه مسبقة الدفع، بأهمية تحديث بيانات العداد عن طريق الشحن من خلال التوجه لأقرب مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع او التوجه لنقاط فورى المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك تجنبا لقطع الخدمة بالإجازات والأعياد الرسمية، فى حالة انتهاء الرصيد.
 
وأشارت إلى أنه يتعين على المستخدم وضع الكارت بالعداد قبل التوجه إلى مركز الشحن أو فورى.
 
جدير بالذكر، أن العداد مسبق الدفع يتيح عدة مزايا، أهمها: (القضاء على أى أخطاء ناتجة عن العنصر البشرى ومشكلات تأخر أو عدم دقة تسجيل القراءات - التحكم ومتابعة الاستهلاك - يسمح بمعرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي جرى استهلاكها، وقيمة المبلغ المتبقى من الشحن).
 
 

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