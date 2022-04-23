الصحة العالمية توصى بإعطاء أقراص باكسلوفيد بالفم من فايزر لمرضى كورونا

كتبت أمل علام

قدمت منظمة الصحة العالمية توصية قوية بشأن nirmatrelvir وritonavir، اللذين يباعان تحت اسم Paxlovid، لمرضى كورونا الخفيف والمتوسط ​​الأكثر عرضة لخطر دخول المستشفى، واصفة إياه بأنه أفضل خيار علاجي للمرضى المعرضين لمخاطر عالية حتى الآن.

وقالت المنظمة، فى بيان جديد لها: إن التوافر، وعدم شفافية الأسعار في الصفقات الثنائية التي يبرمها المنتج، والحاجة إلى إجراء اختبار سريع ودقيق قبل استخدامه، يحولان هذا الدواء المنقذ للحياة إلى تحد كبير للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

ويوصى بشدة باستخدام عقار فايزر المضاد للفيروسات عن طريق الفم (مزيج من أقراص نيرماتريلفير وريتونافير) للمرضى الذين يعانون من كورونا غير الوخيم، والمعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد والاستشفاء، مثل المرضى غير المحصنين أو كبار السن أو الذين يعانون من نقص المناعة.

وأضافت المنظمة: إن هذه التوصية تستند إلى بيانات جديدة من تجربتين ذات شواهد شملت 3078 مريضًا، تظهر البيانات إن خطر دخول المستشفى ينخفض ​​بنسبة 85% بعد هذا العلاج.

وأوضحت، أنه في المجموعة المعرضة للخطر ينخفض خطر دخول المستشفى بنسبة (أكثر من 10%)، هذا يعني 84 دخول أقل إلى المستشفى لكل 1000 مريض.

وتقترح منظمة الصحة العالمية عدم إعطائه للمرضى المعرضين لخطر أقل، حيث تبين أن الفوائد لا تذكر، موضحة أن إحدى العقبات التي تواجه البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تتمثل في أنه لا يمكن إعطاء الدواء إلا عندما يكون المرض في مراحله الأولى، لذلك فإن الاختبار السريع والدقيق ضروري لتحقيق نتيجة ناجحة مع هذا العلاج، وتُظهر البيانات أن متوسط ​​معدل الاختبار اليومي في البلدان منخفضة الدخل منخفض، ويمثل واحدا على ثمانين من المعدل في البلدان ذات الدخل المرتفع، وسيكون تحسين الوصول إلى الاختبار والتشخيص المبكر في أماكن الرعاية الصحية الأولية عاملا أساسيا في طرح هذا العلاج عالميا.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أنها قلقة للغاية من أنه -كما حدث مع لقاحات كورونا- سيتم دفع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مرة أخرى إلى نهاية قائمة الانتظار عندما يتعلق الأمر بالحصول على هذا العلاج، موضحة أن الافتقار إلى الشفافية من جانب الشركة المنشئة يجعل من الصعب على مؤسسات الصحة العامة الحصول على صورة دقيقة لتوافر الدواء، والدول المشاركة في الصفقات الثنائية وما تدفعه، بالإضافة إلى ذلك، فإن اتفاقية الترخيص التي أبرمتها شركة فايزر مع مجموعة براءات اختراع الأدوية تحدد عدد البلدان التي يمكن أن تستفيد من الإنتاج المثيل للأدوية.

وقالت المنظمة إنه سيتم إدراج المنتج الأصلي، الذي يباع تحت اسم Paxlovid، في قائمة التأهيل المسبق لمنظمة الصحة العالمية اليوم، لكن المنتجات العامة ليست متاحة بعد من مصادر مضمونة الجودة، توصي منظمة الصحة العالمية بشدة أن تجعل شركة فايزر أسعارها وصفقاتها أكثر شفافية، وأن توسع النطاق الجغرافي لترخيصها مع مجموعة براءات اختراع الأدوية حتى يبدأ المزيد من المصنّعين العامين في إنتاج الدواء وإتاحته بشكل أسرع وبأسعار معقولة.

وقالت المنظمة، إنه إلى جانب التوصية القوية باستخدام عقار باكسلوفيد والذى يتكون من عقارى نيرماتريلفير وريتونافير nirmatrelvir وritonavir، تم تحديث توصياتنا بشأن عقار ريمديسيفير remdesivir، وهو دواء آخر مضاد للفيروسات.

وفي السابق، اقترحت منظمة الصحة العالمية عدم إعطائه لجميع مرضى كورونا بغض النظر عن شدة المرض، نظرًا لإجمالي الأدلة في ذلك الوقت التي أظهرت تأثيرًا ضئيلًا أو معدومًا على الوفيات، بعد نشر بيانات جديدة من تجربة سريرية تبحث في نتيجة الدخول إلى المستشفى، قامت منظمة الصحة العالمية بتحديث توصيتها، حيث تقترح منظمة الصحة العالمية الآن استخدام عقار ريمديسفير في مرضى كورونا الخفيف أو المعتدل الذين هم في خطر كبير من دخول المستشفى، موضحة أن التوصية باستخدام ريمديسيفير Remdesivir فى المرضى الذين يعانون من كورونا الشديدة أو الحرجة قيد المراجعة حاليًا.